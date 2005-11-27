Девушка, пропавшая в Магнитогорске, возможно, находится в Уфе

Она оставила двоих детей дома и не вернулась.

В социальной сети появилась информация о пропавшей девушке.

- Дорогие друзья, -пишет муж пропавшей,- прошу помощи! 3 августа жена ушла из дома в городе Магнитогорске, оставила 2 детей. По некоторым данным, находится в Уфе, может кто что видел, любая информация полезна.

Если кто-либо имеет информацию о местонахождении девушки, просьба звонить по телефону: +79227554048

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