Девушка, пропавшая в Магнитогорске, возможно, находится в Уфе
17 августа, 20:59ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Поиск людей (Уфа)
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Она оставила двоих детей дома и не вернулась.
В социальной сети появилась информация о пропавшей девушке.
- Дорогие друзья, -пишет муж пропавшей,- прошу помощи! 3 августа жена ушла из дома в городе Магнитогорске, оставила 2 детей. По некоторым данным, находится в Уфе, может кто что видел, любая информация полезна.
Если кто-либо имеет информацию о местонахождении девушки, просьба звонить по телефону: +79227554048
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