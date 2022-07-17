В Уфе загорелось здание арбитражного суда Башкирии

В Уфе загорелось здание арбитражного суда Башкирии
В Уфе загорелось здание арбитражного суда Башкирии
Вчера, 12:27ПроисшествияАндрей КоролевФото: Mkset.ru
По сообщениям в соцсетях пожар начался около 12 часов дня.

Как сообщают очевидцы, в Уфе горит здание в районе арбитражного суда Башкирии (ул. Гоголя, 18). По сообщениям в соцсетях пожар начался около 12 часов дня.

Фото: Mkset.ru

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, сообщение о том, что горит кровля здания арбитражного суда, поступило в 11:39. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров в 12:08. Было эвакуировано трое человек, пострадавших нет.

Отметим, что в здание по ул. Гоголя, 18, переехала часть Арбитражного суда РБ в апреле этого года. Причину пожара будет выяснять дознаватель МЧС России.

Фото:пресс-служба МЧС

Напомним, 4 июля произошел пожар также в центре города — на ул. Октябрьской революции горел памятник архитектуры и объект культурного наследия, известный как особняк Шамовых.

пожар
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