В Уфе загорелось здание арбитражного суда Башкирии

Как сообщают очевидцы, в Уфе горит здание в районе арбитражного суда Башкирии (ул. Гоголя, 18). По сообщениям в соцсетях пожар начался около 12 часов дня.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, сообщение о том, что горит кровля здания арбитражного суда, поступило в 11:39. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров в 12:08. Было эвакуировано трое человек, пострадавших нет.
Отметим, что в здание по ул. Гоголя, 18, переехала часть Арбитражного суда РБ в апреле этого года. Причину пожара будет выяснять дознаватель МЧС России.
Напомним, 4 июля произошел пожар также в центре города — на ул. Октябрьской революции горел памятник архитектуры и объект культурного наследия, известный как особняк Шамовых.