В Уфе на озере Теплом утонула 15-летняя девочка

Трагедия произошла вчера вечером, 15 июля рядом с пляжем «Райский берег», сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города Уфы. Очевидцы сообщают,, что на озеро девочка пришла не одна, а вместе с большой компанией, которая распивала алкоголь и купалась за пределами пляжа.
– В какой-то момент внимание спасателей привлекла суета в том месте, где они отдыхали. И, когда они к ним подошли, им сообщили, что пропала одна из их подруг. Спасатели сразу же приступили к поискам на воде и опросам очевидцев, затем были проверены и все возможные места ее пребывания рядом с пляжем, и на его территории, – сообщили спасатели.
Нашли тело девочки за пределами пляжа, совершенно в другой стороне от того места, на которое ссылались друзья. По предварительной информации, погибшая, так же как и ее друзья, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
УГЗ Уфы напоминает, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно, особенно опасно нырять в нетрезвом виде: большинство таких купальщиков после первого погружения теряют под водой сознание и их уже практически невозможно спасти.