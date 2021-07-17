В Уфе на озере Теплом утонула 15-летняя девочка

В Уфе на озере Теплом утонула 15-летняя девочка
В Уфе на озере Теплом утонула 15-летняя девочка
Сегодня, 09:57ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: УГЗ г Уфы
Очевидцы сообщают, что отдыхать она пришла в большой компании, где распивали алкоголь.

Трагедия произошла вчера вечером, 15 июля рядом с пляжем «Райский берег», сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города Уфы. Очевидцы сообщают,, что на озеро девочка пришла не одна, а вместе с большой компанией, которая распивала алкоголь и купалась за пределами пляжа.

– В какой-то момент внимание спасателей привлекла суета в том месте, где они отдыхали. И, когда они к ним подошли, им сообщили, что пропала одна из их подруг. Спасатели сразу же приступили к поискам на воде и опросам очевидцев, затем были проверены и все возможные места ее пребывания рядом с пляжем, и на его территории, – сообщили спасатели.

Нашли тело девочки за пределами пляжа, совершенно в другой стороне от того места, на которое ссылались друзья. По предварительной информации, погибшая, так же как и ее друзья, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

УГЗ Уфы напоминает, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно, особенно опасно нырять в нетрезвом виде: большинство таких купальщиков после первого погружения теряют под водой сознание и их уже практически невозможно спасти.

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