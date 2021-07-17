В Уфе на озере Теплом утонула 15-летняя девочка

– В какой-то момент внимание спасателей привлекла суета в том месте, где они отдыхали. И, когда они к ним подошли, им сообщили, что пропала одна из их подруг. Спасатели сразу же приступили к поискам на воде и опросам очевидцев, затем были проверены и все возможные места ее пребывания рядом с пляжем, и на его территории, – сообщили спасатели.