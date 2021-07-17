В Башкирии камеры засняли, как 10-летний велосипедист попал под колеса «Газели»

Авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошла в В Аургазинском районе Башкирии, в селе Толбазы. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в ГИБДД по республике
Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГИБДД по Башкирии велосипедист неожиданно выехал прямо под колеса машины на улице Свободы. 61-летний мужчина за рулем «Газели», столкнулся с 10-летним велосипедистом. Четвероклассник получил травмы. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе начатого разбирательства..