В Уфе тело скоропостижно умершего человека полдня лежало на улице
Горожане шокированы происшедшим и считают такое положение дел возмутительным.
Сегодня, 17 июля, уфимские группы соцсетей всколыхнула новость о том, что в северной части Уфы на протяжении девяти с лишним часов пролежало тело скоропостижно скончавшегося мужчины. Такая тревожная информация появилась сразу в нескольких группах соцсетей.
По уточненным данным, мужчина скончался примерно в 15 часов вчера возле домов № 17 и 19 по улице Первомайской. Предположительно, он умер от сердечного приступа. Прохожие пытались реанимировать несчастного, но не смогли помочь. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи вынуждена была только констатировать смерть человека.
После этого медики накрыли его бумажной одноразовой простыней и уехали. Труп увезли с улицы только поздно вечером.
Как считают пользователи соцсетей, проблема в том, что бригада, которая эвакуирует тела скоропостижно умерших людей в морг, в Уфе одна, и ей приходится обслуживать все печальные вызовы, так что тела увозят в порядке очереди.