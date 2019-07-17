В Уфе пьяный лихач-рецидивист прокатил сотрудника ДПС на десятки метров
Мужчина, лишенный на два года водительских прав, катался по городу с пьяными друзьями и нарушил сразу несколько правил дорожного движения.
Подробности ночного происшествия рассказали в пресс-службе МВД по республике. 44-летний уфимец решил с друзьями покататься по ночному городу. Припарковав авто у одного из магазинов города, он не знал, что его странное поведение заметил старший лейтенант полиции Азат Гафаров. Представившись, мужчина потребовал документы. Увидев пьяную компанию и почуяв перегар из автомобиля, Гафаров потребовал выйти оставить руль. Но не тут то было.
Пьяный водитель взял сотрудника ГИБДД за руку, нажал на газ и прокатил старшего лейтенанта на десятки метров, остановив лишь у припаркованного грузовика. К счастью, серьезных травм мужчине удалось избежать. Азат Гафаров немедленно сообщил все координаты злостного нарушителя и передал приметы и номер машины.
Вскоре инспекторы ДПС нашли автомобиль пьяного рецидивиста, который тот припарковал во дворе на улице Российской.
В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».