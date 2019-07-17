В Уфе пьяный лихач-рецидивист прокатил сотрудника ДПС на десятки метров

Подробности ночного происшествия рассказали в пресс-службе МВД по республике. 44-летний уфимец решил с друзьями покататься по ночному городу. Припарковав авто у одного из магазинов города, он не знал, что его странное поведение заметил старший лейтенант полиции Азат Гафаров. Представившись, мужчина потребовал документы. Увидев пьяную компанию и почуяв перегар из автомобиля, Гафаров потребовал выйти оставить руль. Но не тут то было.

Пьяный водитель взял сотрудника ГИБДД за руку, нажал на газ и прокатил старшего лейтенанта на десятки метров, остановив лишь у припаркованного грузовика. К счастью, серьезных травм мужчине удалось избежать. Азат Гафаров немедленно сообщил все координаты злостного нарушителя и передал приметы и номер машины.

Вскоре инспекторы ДПС нашли автомобиль пьяного рецидивиста, который тот припарковал во дворе на улице Российской.