В Астрахани задержали главу регионального минстроя

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Исполняющий обязанности главы регионального Министерства строительства и ЖКХ Олег Гужвинский задержан в Астрахани.
Об этом стало известно 17 июля, сообщает газета «Известия».
По данным некоторых СМИ, задержание Гужвинского связано с вопросами аварийного жилья. Однако эта информация официально не подтверждена.
Гужвинский находится на посту главы ведомства с августа 2018 года. Прошлый руководитель министерства был арестован по делу о растрате.
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