В Астрахани задержали главу регионального минстроя

Об этом стало известно 17 июля, сообщает газета «Известия» .

По данным некоторых СМИ, задержание Гужвинского связано с вопросами аварийного жилья. Однако эта информация официально не подтверждена.

Гужвинский находится на посту главы ведомства с августа 2018 года. Прошлый руководитель министерства был арестован по делу о растрате.