В Башкирии возбуждено дело против подростка, надругавшегося над сестренкой

Семейная драма разыгралась в поселке Улу-Теляк Иглинского района Башкирии. Об этом первоначально сообщили в соцсетях местные жители.

14-летний житель села Улу-Теляк подозревается в изнасиловании своей пятилетней сестренки, которое он, по предварительным данным, совершил в минувшую субботу после пьяной вечеринки дома, когда его родители заснули. После совершенного подросток на велосипеде сбежал из дома. Девочка рассказала взрослым о случившемся, а родители заявили в полицию. Сельчане разместили в соцсетях фотографию сбежавшего мальчика с просьбой помочь его найти.

Вчера мальчик был задержан. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.