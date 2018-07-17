В Башкирии возбуждено дело против подростка, надругавшегося над сестренкой
Юный насильник сбежал на велосипеде из дома, но был вскоре задержан.
Семейная драма разыгралась в поселке Улу-Теляк Иглинского района Башкирии. Об этом первоначально сообщили в соцсетях местные жители.
14-летний житель села Улу-Теляк подозревается в изнасиловании своей пятилетней сестренки, которое он, по предварительным данным, совершил в минувшую субботу после пьяной вечеринки дома, когда его родители заснули. После совершенного подросток на велосипеде сбежал из дома. Девочка рассказала взрослым о случившемся, а родители заявили в полицию. Сельчане разместили в соцсетях фотографию сбежавшего мальчика с просьбой помочь его найти.
Вчера мальчик был задержан. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщили журналисты «Комсомолки», пообщавшиеся с жителями Улу-Теляка, мальчик растет с родной матерью и отчимом, которые считаются неблагополучными, часто выпивают. Подросток в последнее время стал пропускать занятия в школе, сбегал из дома и выпрашивал деньги и еду у соседей.