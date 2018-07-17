В Башкирии двухлетний малыш погиб, подавившись виноградом

Смертью двухлетнего малыша завершился минувший уик-энд в одном из районов Башкирии. Первыми скорбную новость сообщили «Вести-Башкортостан», но точное место происшествия названо не было.

Известно, что малыш лакомился виноградом. Одна из ягод застряла у него в дыхательных путях. В итоге ребенок скончался от асфиксии. Его мать до прибытия скорой помощи несколько минут, пытаясь спасти ребенка, консультировалась по телефону с медиками, но, к сожалению, сделать ничего не удалось.