В Башкирии двухлетний малыш погиб, подавившись виноградом
Сегодня, 10:33ПроисшествияТатьяна Майорова
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Прибывшие по вызову медики смогли только констатировать смерть ребенка.
Смертью двухлетнего малыша завершился минувший уик-энд в одном из районов Башкирии. Первыми скорбную новость сообщили «Вести-Башкортостан», но точное место происшествия названо не было.
Известно, что малыш лакомился виноградом. Одна из ягод застряла у него в дыхательных путях. В итоге ребенок скончался от асфиксии. Его мать до прибытия скорой помощи несколько минут, пытаясь спасти ребенка, консультировалась по телефону с медиками, но, к сожалению, сделать ничего не удалось.
В итоге прибывшие медики смогли только констатировать смерть мальчика.
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