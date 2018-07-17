В аварии в Оренбургской области погибли жители Башкирии – СМИ

Вчера, 16 июля, в Соль-Илецком районе Оренбургской области, на 55 километре автодороги «Казань-Оренбург-Акбулак- гр. р. Казахстан», произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека погибли, сообщается на официальном сайте МВД по Оренбургской области. Еще пять участников аварии обратились за медицинской помощью.

Как сообщает радио «Спутник FM», по предварительным данным, в аварии погибли четыре человека из Учалинского района Башкирии.

- Водитель автомобиля «Форд фокус» допустил выезд транспортного средства на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси лансер», - сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. - По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение

Очевидцы в соцсетях сообщают, что Ford выскочил на встречку во время обгона, но не успел завершить маневр, передает 56orb.ru