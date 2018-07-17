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В аварии в Оренбургской области погибли жители Башкирии – СМИ
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В аварии в Оренбургской области погибли жители Башкирии – СМИ

Сегодня, 17:46ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: пресс-служба МВД по Оренбургской области
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