Сильное землетрясение произошло в Камчатском крае

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У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера.
Как пишет газета «Известия» 17 июля, сейсмостанция зарегистрировала толчки в 13:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в океане на глубине 60 километров.
По информации оперативных служб, никто не пострадал, разрушений также удалось избежать – землетрясение произошло в 194 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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