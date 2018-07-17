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На Гавайях при извержении Килауэа пострадали более 20 человек
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На Гавайях при извержении Килауэа пострадали более 20 человек

Сегодня, 21:59ПроисшествияЮлия Кононенко
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