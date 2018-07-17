На Гавайях при извержении Килауэа пострадали более 20 человек
Сегодня, 21:59ПроисшествияЮлия Кононенко
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Число пострадавших после выброса лавы вулканом Килауэа возросло до 23 человек.
Как сообщает газета “Известия” 17 июля, лава взорвалась в понедельник, 16 июля. Часть масс угодила в судно, на котором находился 51 человек: 49 пассажиров и три члена экипажа.
Отмечается, что одна женщина была доставлена в больницу с переломом бедра. Другие пострадавшие получили царапины и ожоги.
Извержение Килауэа началось еще 3 мая. Буйство природы сопровождалось подземными толчками магнитудой 6,9. Были разрушены порядка 600 зданий.
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