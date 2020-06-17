В жуткой аварии на границе Башкирии пострадали три жителя республики
Среди поступивших в больнице оказалась женщина и двое мужчин из республики.
В результате жуткой аварии, которая произошла вчера на границе Башкирии и Челябинской области, пострадали несколько человек из Башкирии. Напомним, что в ФКУ Упрдор “Южный Урал” подтвердили, что страшная авария унесла жизни нескольких человек.
Как выяснилось, ДТП произошло по причине отказа тормозов у грузового автомобиля, который просто-напросто смял на своем пути три легковушки. В ГИБДД по Челябинской области сообщили, что за рулем грузовика находился 36-летний мужчина. Предварительно в ведомстве сообщили, что в аварии погибли два человека и семеро получили ранения.
Корреспонденты 74.ру выяснили у представителя районной больницы Катав-Ивановска, куда привезли четырех пострадавших, состояние госпитализированных. По словам главного врача ЦРБ Елены Шильциной, среди них были и жители Башкирии – 61-летняя женщина и двое мужчин – 58 и 57 лет.
Женщина ждет когда за ней приедут родственники, ее планируют отправить на амбулаторное лечение. У мужчин, которые ехали в одной машине из Уфы состояние стабильное, средней тяжести. У одного — 58-летнего — перелом двух рёбер, у второго — ему 57 лет — перелом двух рёбер и ключицы.