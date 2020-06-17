В жуткой аварии на границе Башкирии пострадали три жителя республики

В результате жуткой аварии, которая произошла вчера на границе Башкирии и Челябинской области, пострадали несколько человек из Башкирии. Напомним, что в ФКУ Упрдор “Южный Урал” подтвердили, что страшная авария унесла жизни нескольких человек.

Как выяснилось, ДТП произошло по причине отказа тормозов у грузового автомобиля, который просто-напросто смял на своем пути три легковушки. В ГИБДД по Челябинской области сообщили, что за рулем грузовика находился 36-летний мужчина. Предварительно в ведомстве сообщили, что в аварии погибли два человека и семеро получили ранения.

Корреспонденты 74.ру выяснили у представителя районной больницы Катав-Ивановска, куда привезли четырех пострадавших, состояние госпитализированных. По словам главного врача ЦРБ Елены Шильциной, среди них были и жители Башкирии – 61-летняя женщина и двое мужчин – 58 и 57 лет.