В Татарстане легкомоторный самолет аварийно сел на проезжую часть
Сегодня, 16:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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На территории Татарстана прямо посреди автомобильной дороге сел легкомоторный самолет.
Как сообщает газета “Известия”, инцидент произошел в трех километрах от действующего аэродрома под населенным пунктом Соколки в Бугурусланском районе.
В самолете находились два человека. Пострадавших нет.
Согласно предварительным данным, аварийная посадка была совершена из-за отказа двигателя.
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