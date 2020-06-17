В Подмосковье мужчина пытался ограбить банк

Как сообщает газета “Известия”, мужчина был одет в маску и очки, также у него имелся при себе предмет, похожий на пистолет. В дневное время он вошел в здание банка, схватил одну из сотрудниц и потребовал открыть кассу. Женщина ответила, что у нее нет ключей, после чего злоумышленник скрылся.