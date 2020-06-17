В Подмосковье мужчина пытался ограбить банк

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В Подмосковном Подольске полиция арестовала 43-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении банка.
Как сообщает газета “Известия”, мужчина был одет в маску и очки, также у него имелся при себе предмет, похожий на пистолет. В дневное время он вошел в здание банка, схватил одну из сотрудниц и потребовал открыть кассу. Женщина ответила, что у нее нет ключей, после чего злоумышленник скрылся.
Нападавший был арестован на следующий день - он готовил повторное нападение.
В ходе личного досмотра у него были изъяты пакет с коробкой, внутри которой находилась дрель и записка, содержащая угрозу применения взрывчатого устройства.
Дома у злоумышленника нашли травматический пистолет.
Сейчас мужчина находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
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