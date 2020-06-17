В одном из ТЦ Техаса неизвестный открыл огонь

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В торговом центре Galleria Dallas в Далласе, штат Техас, вечером 16 июня неизвестный открыл огонь.
Как сообщает газета “Известия”, информация о происшествии поступила примерно в 18:45 по местному времени (02:25 17 июня по московскому времени). На место выехали 10 автомобилей полиции.
В результате инцидента пострадал один человек. Его доставили в больницу; о состоянии пострадавшего не сообщается.
На данный момент полицейские разыскивают нападавшего.
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