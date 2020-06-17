В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности гибели 15-летней девочки
Сегодня, 10:36ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: со страницы погибшей Вконтакте
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Пьяный таксист на «Рено Логан» сбил, как выяснилось, четверых детей.
По информации республиканской госавтоинспекции, «Рено Логан» с 37-летним местным жителем за рулем наехал на двух мальчиков и двух девочек. В ГИБДД уточнили, что 15-летняя Диана К. погибла на месте, еще трое – мальчики 15 и 13 лет, а также 14-летняя девочка получили травмы и были госпитализированы.
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Фото: ГИБДД
По информации пресс-службы ГИБДД, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, результат его освидетельствования составил 1, 732 мг/л. Мужчина пытался скрыться с места происшествия.
Напомним, об этой аварии стало известно вчера днем. Она произошла на улице Ворошилова в селе Иглино, сначала было известно, что водитель сбил двух девочек
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