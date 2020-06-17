В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности гибели 15-летней девочки

По информации республиканской госавтоинспекции, «Рено Логан» с 37-летним местным жителем за рулем наехал на двух мальчиков и двух девочек. В ГИБДД уточнили, что 15-летняя Диана К. погибла на месте, еще трое – мальчики 15 и 13 лет, а также 14-летняя девочка получили травмы и были госпитализированы.