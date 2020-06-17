В Башкирии виновным во взрыве на «Уфанефтехиме» присудили реальные сроки

По информации прокуратуры, приговор был вынесен в Орджоникидзевском районном суде Уфы. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью на взрывоопасных объектах. В том взрыве, который произошел в 2016 году, напомним, погибли 6 человек.

Сообщается, что осужденных признали виновными в нарушении правил безопасности, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц. В суде установили, что 16 июля 2016 года из-за действий осужденных взорвалась газовоздушная смесь, нефтепровод разгерметизировался, горючие вещества разлились и загорелись. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Свою вину подсудимые признали.