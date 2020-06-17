«Трудно потерять ангела»: известны подробности гибели 15-летней девочки в Башкирии

Вчера, 16 июня, в Башкирии пьяный таксист сбил насмерть молодую девушку. 15-летняя Диана К. на момент трагедии направлялась в школу за аттестатом. В социальных сетях продолжают бурно обсуждать эту чудовищную трагедию, произошедшую в селе Иглино Иглинского района.

Известно, что погибшая была 2004 года рождения и в этом году закончила девятый класс местной школы. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью: она скончалась на месте аварии. Ее друзья — мальчики 15 и 13 лет, а также 14-летняя девочка получили травмы и были госпитализированы.

Очевидцы сообщают, что после того, как сбил детей, водитель слетел с дороги и через 100 метров наехал на навозную кучу возле одного из домов. Хозяева дома вышли на шум и спросили у него, что произошло, однако тот все отрицал и упорно твердил, что все в порядке, пытаясь скрыться как можно скорее с места аварии. Чуть позднее прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что он был в состоянии тяжелого алкогольного опьянения — результат его освидетельствования составил 1, 732 мг/л.

Напомним, что позже он прокомментировал ГТРК-Башкортостан, что все произошло «случайно» и он детей «не заметил». «Отвечу по всей строгости закона», — добавил он.

Глава Иглинского района Николай Самойленко назвал эту трагедию «ужасной».

— Уверен, что водителя, который сел за руль пьяным, осудят по всей строгости.Здесь вина за смерть человека лежит полностью на нем. Ребенка не вернуть, а через какие страдания проходят ее близкие люди, друзья, одноклассники, сложно представить. Сколько судеб затронула смерть девочки… Я приношу свои соболезнования семье погибшей. Со своей стороны мы окажем помощь в организации и проведении похорон. Призываю автомобилистов каждый раз, когда вы садитесь за руль, думать не только о себе, но и о всех участниках дорожного движения, чья судьба может оказаться в ваших руках, — прокомментировал он произошедшее в социальных сетях.

Знавшие погибшую девочку люди, выражают скорбь по поводу произошедшего. Все отмечают, что она была замечательной и доброй. Все скорбящие называют ее ангелочком.

– Я тебя плохо знал, но я знал, что ты была хорошим человеком. Я слышал от друзей только хорошее в твою сторону. Земля тебе пухом, покойся с миром, ангелочек, – пишет ее знакомый в социальных сетях.

– Ты слишком рано ушла. Ты была для нас лучиком света! Всегда такая радостная! Улыбчивая, ты навсегда останешься в нашей памяти! В наших сердцах.., – пишут близкие.

– Девочка наша, как жаль что ты так рано ушла, – скорбят члены семьи.

Медиакорсети стало известно, что похороны погибшей состоятся сегодня, в 13:00 часов на мусульманском кладбище в Иглино. Представители отдела образования администрации Иглинского района окажут материальную помощь семье девушки. На похоронах будут чиновники администрации района, представители районного отдела образования.