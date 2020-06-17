Фото: sledcom.ru
После взрыва на полигоне в Новосибирской области возбуждено дело
Сегодня, 15:06Происшествия
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В Новосибирской области начали расследование обстоятельств взрыва на десантном полигоне, из-за чего травмировались пятеро военных.
Как пишет RT, инцидент произошел в понедельник, 15 июня, во время установки ограждения из гильз калибра 122.
Сейчас установлены свидетели ЧП, проводится судебная экспертиза.
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