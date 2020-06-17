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На водоемах Санкт-Петербурга утонули 11 человек в 2020 году
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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На водоемах Санкт-Петербурга утонули 11 человек в 2020 году

Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: pxhere.com
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