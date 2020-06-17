На водоемах Санкт-Петербурга утонули 11 человек в 2020 году

Вчера, 16 июня, спасателями было обследовано 147 водоемов Северной столицы, в частности акватория Невы и Финского залива. Ни одно из названных мест не предназначается для целей купания.

«На момент наблюдений на береговых зонах 36 водных объектов были найдены отдыхающие в количестве от 80 до 200 человек на каждом, - рассказали представители ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Ряд граждан находились в воде, а в карьере в Парке Героев-пожарных среди купающихся были также несовершеннолетние».