На водоемах Санкт-Петербурга утонули 11 человек в 2020 году
Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: pxhere.com
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С начала текущего года в Санкт-Петербурге погибли 11 человек, двое их них - дети. Такие данные предоставило местное подразделение МЧС.
Вчера, 16 июня, спасателями было обследовано 147 водоемов Северной столицы, в частности акватория Невы и Финского залива. Ни одно из названных мест не предназначается для целей купания.
«На момент наблюдений на береговых зонах 36 водных объектов были найдены отдыхающие в количестве от 80 до 200 человек на каждом, - рассказали представители ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Ряд граждан находились в воде, а в карьере в Парке Героев-пожарных среди купающихся были также несовершеннолетние».
Как передает Newia, местных жителей попросили о соблюдении правил безопасности на берегах водоемов. Нарушившим запрет придется уплатить штрафы.
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