В Уфе эвакуировали 200 человек из Гостиного двора из-за задымления
Сегодня, 18:04ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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Пожарные подразделения выехали на вызов по повышенному рангу.
Сегодня, 17 июня, в 17.10 в Службу спасения поступило тревожное сообщение о задымлении в ТРК «Гостиный двор». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
Сообщается, что пожарные отправились на выезд по повышенному рангу и начали поиск источника задымления. Из здания сразу же были эвакуированы около 200 человек.
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Представители МЧС уточнили, что эта информация первичная и будет в дальнейшем уточняться.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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