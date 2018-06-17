В Уфе эвакуировали 200 человек из Гостиного двора из-за задымления

Сегодня, 17 июня, в 17.10 в Службу спасения поступило тревожное сообщение о задымлении в ТРК «Гостиный двор». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

Сообщается, что пожарные отправились на выезд по повышенному рангу и начали поиск источника задымления. Из здания сразу же были эвакуированы около 200 человек.

Представители МЧС уточнили, что эта информация первичная и будет в дальнейшем уточняться.