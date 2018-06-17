Уфимка получила крупную компенсацию после падения в автобусе
Сегодня, 17:00ПроисшествияТатьяна Майорова
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Выяснение отношений со страховщиками заняло больше полугода.
Суд постановил удовлетворить иск жительницы Уфы о выплате ей компенсации за падение в автобусе «НефАЗ». Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
Как сообщает прокуратура Башкирии, в ноябре 2017 года женщина получила травму запястья в результате падения в общественном транспорте. Она обратилась в страховую компанию перевозчика, однако страховщики отказали ей в возмещении ущерба, обвинив пострадавшую в неосторожности. Тогда пассажирка решила обратиться в суд.
Суд принял сторону пострадавшей и обязал страховщика все-таи выплатить ей компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
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