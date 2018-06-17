Уфимка получила крупную компенсацию после падения в автобусе

Суд постановил удовлетворить иск жительницы Уфы о выплате ей компенсации за падение в автобусе «НефАЗ». Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как сообщает прокуратура Башкирии, в ноябре 2017 года женщина получила травму запястья в результате падения в общественном транспорте. Она обратилась в страховую компанию перевозчика, однако страховщики отказали ей в возмещении ущерба, обвинив пострадавшую в неосторожности. Тогда пассажирка решила обратиться в суд.