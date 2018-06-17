Туристку, пострадавшую в ДТП в Грузии, готовят к транспортировке в Уфу

В грузинском городе Кутаиси решается вопрос о транспортировке в Уфу Динары Нурыевой, которая в начале мая попала там вместе с семьей в ДТП.

Напомним, глава семейства Шамиль Нурыев и его сынишка Аскар тогда сильно не пострадали, больше всего досталось маме - Динаре. Уже почти десять дней молодая женщина в тяжёлом состоянии находится в больнице - в искусственной коме и на вентиляции лёгких.

Активист велосипедного движения Уфы Станислав Сырыгин сощдал в соцсетях группу помощи Динаре, в которой ее близкие публикуют новости о состоянии женщины. Сейчас ее состояние постепенно улучшается.

- Была у Динары. Выглядела хорошо, по просьбе улыбнулась несколько раз, что-то говорила губами, приподнимала голову. Врач сказала, что можно готовиться к эвакуации, - рассказала мама пострадавшей молодой женщины и опубликовала фотографию листка бумаги, на котором она попробовала написать несколько слов.

Как сообщили близкие Динары, каждый день в реанимации стоит 500 долларов. Перевозка в Россию также может обойтись примерно в 2-3 миллиона рублей.

Всех, кто решит оказать поддержку семье Нурыевых, просят перечислить посильную финансовую помощь на карту Сбербанка сестре Динары - Гульназ Габдулловне С. - 5469 0600 1234 7537 К ней привязан номер телефона 89276360222. В назначении платежа нужно указать "На лечение Динары Нурыевой", чтобы карту не заблокировали. Станислав Сырыгин уточнил, что координацией оказания помощи семье Нурыевых занимается он сам и попросил попросил не беспокоить пока звонками бизких Динары.