Под Уфой женщина убила мужа и зарыла в сарае

Жительница Уфимского района призналась в убийстве мужа, которое совершила во время семейного скандала почти месяц назад. Об этом сообщается на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, 20 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении 43-летнего жителя Уфимского района от его соседей. Заподозривших неладное. При этом ни жена, ни дети пропавшего в полицию об его исчезновении не заявляли, хотя , по их словам, не знали, где он может быть.

По факту безвестного исчезновения гражданина следком, как и полагается в таких случаях, возбудил уголовное дело о возможном убийстве. В ходе отработки всех возможных версий происшедшего полицейские выяснили, что мужчины нет в живых, и убила его жена.

Женщина призналась, что в ночь на 10 мая в ходе очередной ссоры с супругом нанесла ему один удар ножом, от чего тот скончался на месте. Заем женщина спрятала труп, закопав его в сарае во дворе собственного дома. Опергруппа нашла тело в указанном убийцей месте.