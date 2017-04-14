В Башкирии грузовик врезался в асфальтоукладчик, водители погибли

По словам очевидцев, причиной аварии стал сильный ливень.

Вчера, 16 июня, около 16:00 в Мечетлинском районе на 115 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит грузовик «Hyundai» наехал на асфальтоукладчик, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

57-летний житель Свердловской области за рулем грузовика ехал со стороны Месягутово в направлении Ачита. Асфальтоукладчик стоял на месте проведения дорожных работ под управлением 50-летнего местного жителя, механизатора дорожно-ремонтной организации. Оба водителя скончались на месте от полученных травм. Очевидцы уверяют, что шёл сильный ливень, из-за которого видимость была ограничена почти полностью.