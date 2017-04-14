Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
В Башкирии грузовик врезался в асфальтоукладчик, водители погибли
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
3a13b277 a689 4bf7 a94a eaa333e2ef0f
В Башкирии грузовик врезался в асфальтоукладчик, водители погибли
Сегодня, 11:36ПроисшествияФото: Блог Главного Госавтоинспектора РБ
Читайте
также
Вопросы Путину: Что волнует людей в Башкирии
В Башкирии могут оштрафовать за приготовление шашлыка на дачном участке
Тимербулат Каримов прилетел в Уфу на открытие парка «Россия – Моя История»