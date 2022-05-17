В центре Уфы 67 человек с детьми эвакуировали из горящего дома

В центре Уфы 67 человек с детьми эвакуировали из горящего дома
В центре Уфы 67 человек с детьми эвакуировали из горящего дома
17 мая, 15:57ПроисшествияАзамат НуховФото: Пресс-служба МЧС по РБ
Горение происходило в квартире на 15 этаже жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС по республике

В столице республики сегодня случился пожар в доме по улице Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Как сообщают в ведомстве, всего в ходе действий сотрудников МЧС из дома были эвакуированы 67 человек, из которых шестеро, включая двух детей, были спасены из зоны воздействия опасных факторов пожара.

Отмечается, что горение происходило в одной из квартир на 15 этаже жилого дома. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в бараке на одной из улиц уфимского Затона. Сотрудника экстренных служб пришлось ликвидировать пожар на площади более 600 квадратных метров.

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