Клещи покусали свыше 1600 жителей Башкирии с начала сезона

В этом году Башкирии з-за укусов клещей в республиканские медучреждения обратились уже 1640 человек, из их числа 602 — дети. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
Как сообщают в ведомстве, число граждан, пострадавших от укусов клещей в этом году ниже по сравнению с предыдущим. Так, в 2021 году зафиксировано было 1815 укусов насекомых за аналогичный период.
Отмечается, что зафиксированные в этом году показатели не превышают значений предыдущих лет.
Напомним, ранее глава республиканского Роспотребнадзора рассказала жителям республики о смертельно опасной болезни, которую переносят клещи. Так, по словам главы ведомства, результаты исследований говорят о существенно возросших показателях заболеваемости в течение минувших нескольких лет.
Также ранее Mkset поговорил со специалистами о наиболее эффективных способах обезопасить себя от заболеваний, передаваемых при укусу клещей.