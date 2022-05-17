Клещи покусали свыше 1600 жителей Башкирии с начала сезона

Клещи покусали свыше 1600 жителей Башкирии с начала сезона
Клещи покусали свыше 1600 жителей Башкирии с начала сезона
17 мая, 09:42ПроисшествияАзамат НуховФото: 1MI
О ситуации по укусам опасных насекомых в республике, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор по Башкирии.

В этом году Башкирии з-за укусов клещей в республиканские медучреждения обратились уже 1640 человек, из их числа 602 — дети. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Как сообщают в ведомстве, число граждан, пострадавших от укусов клещей в этом году ниже по сравнению с предыдущим. Так, в 2021 году зафиксировано было 1815 укусов насекомых за аналогичный период.

Отмечается, что зафиксированные в этом году показатели не превышают значений предыдущих лет.

Напомним, ранее глава республиканского Роспотребнадзора рассказала жителям республики о смертельно опасной болезни, которую переносят клещи. Так, по словам главы ведомства, результаты исследований говорят о существенно возросших показателях заболеваемости в течение минувших нескольких лет.

Также ранее Mkset поговорил со специалистами о наиболее эффективных способах обезопасить себя от заболеваний, передаваемых при укусу клещей.

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