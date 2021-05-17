Житель Башкирии поджег своего приятеля в автомобиле, чтобы скрыть убийство

Житель Башкирии поджег своего приятеля в автомобиле, чтобы скрыть убийство
Житель Башкирии поджег своего приятеля в автомобиле, чтобы скрыть убийство
Сегодня, 17:03ПроисшествияКарина МамаеваФото: СК по РБ
В деревне Михайловка Стерлитамакского района местный житель подозревается в убийстве человека. 12 мая в сгоревшем автомобиле обнаружили тело 56-летнего жителя деревни Русский Саскуль. В тот же день о его пропаже объявила супруга, после того, как обнаружила около дома вставную челюсть и кровь мужа.

Правоохранительные органы вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. По предварительным данным мужчины проводили вместе вечер 11 мая. Во время распития спиртных напитков между приятелями произошел конфликт. В порыве злости мужчина до смерти избил своего знакомого.

В попытках сбежать подозреваемый сел за руль автомобиля, но не справился с управлением и въехал в дерево. После этого мужчине пришла идея, скрыть преступление под видом несчастного случая. Он перенес тело погибшего в автомобиль и поджег его. Позже виновного зажержали на территории Гафурийского района.

Мужчина находится под стражей. Следователи продолжают выяснение обстоятельств произошедшего.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы