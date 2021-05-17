Житель Башкирии поджег своего приятеля в автомобиле, чтобы скрыть убийство

В деревне Михайловка Стерлитамакского района местный житель подозревается в убийстве человека. 12 мая в сгоревшем автомобиле обнаружили тело 56-летнего жителя деревни Русский Саскуль. В тот же день о его пропаже объявила супруга, после того, как обнаружила около дома вставную челюсть и кровь мужа.

Правоохранительные органы вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. По предварительным данным мужчины проводили вместе вечер 11 мая. Во время распития спиртных напитков между приятелями произошел конфликт. В порыве злости мужчина до смерти избил своего знакомого. В попытках сбежать подозреваемый сел за руль автомобиля, но не справился с управлением и въехал в дерево. После этого мужчине пришла идея, скрыть преступление под видом несчастного случая. Он перенес тело погибшего в автомобиль и поджег его. Позже виновного зажержали на территории Гафурийского района. Мужчина находится под стражей. Следователи продолжают выяснение обстоятельств произошедшего.

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