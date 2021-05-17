Житель Башкирии поджег своего приятеля в автомобиле, чтобы скрыть убийство

Правоохранительные органы вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. По предварительным данным мужчины проводили вместе вечер 11 мая. Во время распития спиртных напитков между приятелями произошел конфликт. В порыве злости мужчина до смерти избил своего знакомого.
В попытках сбежать подозреваемый сел за руль автомобиля, но не справился с управлением и въехал в дерево. После этого мужчине пришла идея, скрыть преступление под видом несчастного случая. Он перенес тело погибшего в автомобиль и поджег его. Позже виновного зажержали на территории Гафурийского района.
Мужчина находится под стражей. Следователи продолжают выяснение обстоятельств произошедшего.