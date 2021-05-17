В Уфе 14-летний подросток упал с высоты 13-го этажа

В Уфе 14-летний подросток упал с высоты 13-го этажа
В Уфе 14-летний подросток упал с высоты 13-го этажа
Сегодня, 16:38ПроисшествияАнна КононоваФото: pixabay.com
Сегодня в Уфе погиб парень 2007 года рождения, сообщает управление гражданской защиты города. На месте работали экстренные службы.

Информация о происшествии на улице Комсомольская, 163 поступило в ИДЦ в 15:00. Там, по данным управления, с высоты упал человек. На место были направлены экстренные службы. Бригада скорой помощи констатировала смерть 14-летнего подростка. В настоящее время устанавливаются причины случившегося. По предварительным данным, парень упал с высоты 13 этажа.

Напомним, 13 мая в Стерлитамаке 13-летняя Карина свела счеты с жизнью. За полчаса до гибели школьница опубликовала во ВКонтакте сторис с фразой «1 час до». Момент гибели девочки попал на кадры с видеонаблюдения возле дома. В процессе суицида девочка едва не задела стоявшую на парковке женщину, которая вовремя убежала с места. Пользователи соцсетей предполагают, что девочка свела счеты с жизнью из-за ссоры с парнем.

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