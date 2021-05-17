В Башкирии водитель легковушки влетел в стоящий посреди дороги грузовик

В Башкирии водитель легковушки влетел в стоящий посреди дороги грузовик
В Башкирии водитель легковушки влетел в стоящий посреди дороги грузовик
Сегодня, 09:19ПроисшествияКарина МамаеваФото: ГИБДД по РБ
Накануне, 16 мая, в Дюртюлинском районе на трассе М7 «Волга» произошла смертельная авария. Подробности сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своем телеграмм-канале.

Трагедия произошло около 10 вечера. 66-летний местный житель за рулет автомобиля марки Daewoo Nexia наехал на стоящий посреди дороги грузовик. Известно, что транспортное средство Daf остановилось по причине поломки коробки передач.

В результате аварии водитель легковушки был госпитализирован с травмами, а его 62-летняя супруга скончалась на месте происшествия. Подробности происшествия выясняются.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше двух с половиной тысяч нарушений ПДД, задержаны 65 нетрезвых водителей. По данным ГИБДД Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 12 автомобильных аварий, в которых два человека погибли.

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