В Башкирии 18-летний парень без водительских прав устроил смертельную аварию

В Башкирии 18-летний парень без водительских прав устроил смертельную аварию
В Башкирии 18-летний парень без водительских прав устроил смертельную аварию
Сегодня, 09:12ПроисшествияКарина МамаеваФото: Динар Гильмутдинов/Telegram
По данным ГИБДД Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 12 автомобильных аварий, в которых два человека погибли.

Так, одна из смертельных аварий произошла в Бурзянском районе республики на трассе Кага-Новосубхангулово. За рулем автомобиля «Лада Ларгус» находился 18-летний местный житель. Он не справился с управление и опрокинул автомобиль в кювет.

В результате аварии 35-летняя пассажирка получила травмы, была доставлена в больницу. Через два часа после аварии женщина скончалась, врачам не удалось спасти ее жизнь. Сам водитель и еще одна 29-летняя пассажирка также были госпитализированы.

Как выяснилось позже, водитель не имел удостоверения. Сейчас выясняется, был ли молодой человек в трезвом состоянии. Подробности уточняются.

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