В Башкирии 18-летний парень без водительских прав устроил смертельную аварию

Так, одна из смертельных аварий произошла в Бурзянском районе республики на трассе Кага-Новосубхангулово. За рулем автомобиля «Лада Ларгус» находился 18-летний местный житель. Он не справился с управление и опрокинул автомобиль в кювет.
В результате аварии 35-летняя пассажирка получила травмы, была доставлена в больницу. Через два часа после аварии женщина скончалась, врачам не удалось спасти ее жизнь. Сам водитель и еще одна 29-летняя пассажирка также были госпитализированы.
Как выяснилось позже, водитель не имел удостоверения. Сейчас выясняется, был ли молодой человек в трезвом состоянии. Подробности уточняются.