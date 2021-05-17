В Башкирии 18-летний парень без водительских прав устроил смертельную аварию

По данным ГИБДД Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 12 автомобильных аварий, в которых два человека погибли.

Так, одна из смертельных аварий произошла в Бурзянском районе республики на трассе Кага-Новосубхангулово. За рулем автомобиля «Лада Ларгус» находился 18-летний местный житель. Он не справился с управление и опрокинул автомобиль в кювет. В результате аварии 35-летняя пассажирка получила травмы, была доставлена в больницу. Через два часа после аварии женщина скончалась, врачам не удалось спасти ее жизнь. Сам водитель и еще одна 29-летняя пассажирка также были госпитализированы. Как выяснилось позже, водитель не имел удостоверения. Сейчас выясняется, был ли молодой человек в трезвом состоянии. Подробности уточняются.

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