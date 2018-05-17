Житель Башкирии чуть не погиб в аварии в день своего рождения

Об этом инциденте сообщается в личном блоге главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вчера утром, 16 мая, на втором километре автодороги Ибраево-Иртюбяк. 37-летний местный житель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. К счастью, он жив, но получил травмы и госпитализирован.