Житель Башкирии чуть не погиб в аварии в день своего рождения
Сегодня, 14:42ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Водитель ВАЗ-21099 в Кугарчинском районе попал в серьезное ДТП в день своего рождения. Он на своей машине перевернулся в кювет.
Об этом инциденте сообщается в личном блоге главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вчера утром, 16 мая, на втором километре автодороги Ибраево-Иртюбяк. 37-летний местный житель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. К счастью, он жив, но получил травмы и госпитализирован.
Учитывая, что в аварию он попал в день свого рождения, дорожные инспекторы взяли анализы на наличие алкоголя в крови.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей