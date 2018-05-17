В Уфе «Toyota Camry» врезалась в фонарный столб

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Водитель и пассажир получили травмы.
Сегодня, 17 мая, около шести часов утра серьезная авария произошла в Уфе, в районе проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской. ДТП случилось под путепроводом, как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
По данным ГИБДД, «Toyota Camry» столкнулась с опорой наружного освещения. Сотрудники поисково-спасательного отряда оказали доврачебную помощь водителю и пассажиру и помогли карете "скорой помощи" с транспортировкой.
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По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости водителем иномарки.
Обстоятельства происшедшей аварии уточняются.
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