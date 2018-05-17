В Уфе налогового инспектора осудили за взятку и лишили четырех квартир

Решением суда четыре квартиры бывшего уфимского налогового инспектора Гульнары Рожковой переданы в распоряжение федерального бюджета.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, экс-госслужащая межрайонной инспекции стала фигурантом уголовного дела. Она обвинена в посредничестве при передаче взятки. За это преступление налоговичку приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также наложили на нее штраф в размере двух миллионов рублей. Ей также запрещено работать в госструктурах.

Как выяснило следствие, женщина купила три квартиры в престижном жилом комплексе на улице Ленина и апартаменты в жилом квартале на улице Менделеева. Новая недвижимость была оформлена на имя матери. Общая стоимость купленных квартир достигла 18 млн рублей, тогда как собственные доходы Рожковой едва достигали 500-600 тысяч рублей в год.