В Самарской области девушка отдала деньги за несуществующего енота

Деньги за зверька девушка перевела на банковскую карту. Судя по всему, по ней полицейские и вышли на продавца. Как выяснилось, объявление о продаже енота в интернете разместила 19-летняя жительница Тольятти. Животного у девушки не было, однако она подробно описала его повадки в объявлении. Именно поэтому клиентка была уверена, что ее не обманут.