В Самарской области девушка отдала деньги за несуществующего енота
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Жительница поселка Подстепки, что под Самарой, решила купить себе енота. Она нашла в интернете объявление о продаже зверька и перевела продавцу 6 000 рублей.
Енота 20-летняя покупательница так и не получила. Об этом 17 мая пишет газета «Известия».
Деньги за зверька девушка перевела на банковскую карту. Судя по всему, по ней полицейские и вышли на продавца. Как выяснилось, объявление о продаже енота в интернете разместила 19-летняя жительница Тольятти. Животного у девушки не было, однако она подробно описала его повадки в объявлении. Именно поэтому клиентка была уверена, что ее не обманут.
Получив от покупательницы деньги подозреваемая не пришла на встречу, а позже вообще перестала выходить на связь. На допросе девушка призналась в преступлении и раскаялась.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.
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