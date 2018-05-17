В Башкирии вынесли приговор 37-летней взяточнице

Суд вынес приговор 37-летней представительнице фирмы, которая дала взятку налоговому инспектору, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В январе 2017 года женщина передала от имени торговой компании ООО «СВ ИНТЕРНЭШНЛ» взятку в размере 200 тысяч рублей для «необнаружения» нарушений во время камеральной налоговой проверки. Налоговый инспектор рассказал о случившемся своему руководству и заявил в полицию.

Женщину задержали и следственным путем установили факт передачи денег. В ходе расследования свою вину злоумышленница не признала.