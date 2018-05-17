В Башкирии вынесли приговор 37-летней взяточнице

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Женщина попыталась "спасти" организацию за 200 тысяч рублей.
Суд вынес приговор 37-летней представительнице фирмы, которая дала взятку налоговому инспектору, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В январе 2017 года женщина передала от имени торговой компании ООО «СВ ИНТЕРНЭШНЛ» взятку в размере 200 тысяч рублей для «необнаружения» нарушений во время камеральной налоговой проверки. Налоговый инспектор рассказал о случившемся своему руководству и заявил в полицию.
Женщину задержали и следственным путем установили факт передачи денег. В ходе расследования свою вину злоумышленница не признала.
Суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в 600 тысяч рублей.
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