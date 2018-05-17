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В Башкирии в аварии на трассе Уфа-Оренбург погибли шесть человек
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В Башкирии в аварии на трассе Уфа-Оренбург погибли шесть человек

Сегодня, 17:41ПроисшествияРита РасулеваФото: Управление ГИБДД МВД по Башкирии
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