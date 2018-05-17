В Башкирии в аварии на трассе Уфа-Оренбург погибли шесть человек

Авария со смертельным исходом произошла на трассе в Аургазинском районе Башкирии. На 93 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Лада Ларгус» и экскаватор-погрузчик, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

«По предварительным данным, тихоходное транспортное средство двигалось по крайней правой полосе в направлении Стерлитамака, легковой автомобиль под управлением жителя Оренбургской области двигался попутном направлении», — уточнили в пресс-службе ГИБДД республики.