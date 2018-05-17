В Башкирии «черные риелторы» обокрали местного жителя на 8 млн рублей

Как выяснило следствие, в марте 2016 годадве женщины-риелторы в Уфе решили взять в оборот мужчину-алкоголика. Он владел квартирой, которая осталась от матери, а также деньгами на банковских счетах. Риэлторы решили завладеть этим имуществом.

Злоумышленницы завладели паспортом потерпевшего и оформили фиктивный брак с третьей участницей преступной группы. Затем от имени новоиспеченного “супруга” оформили доверенности на совершение сделок по отчуждению имущества и снятие денежных средств в банке.

В период совершения сделок потерпевший скончался. Мнимая супруга, ставшая наследницей, присвоила 1 млн рублей с его банковских счетов и продала три его квартиры. Общая сумму “добычи” составила 8 млн рублей. Деньги злоумышленники разделили между собой.

Как выяснило следствие, одна из мошенниц была ранее судима за подобного рода аферы