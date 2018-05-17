В Башкирии «черные риелторы» обокрали местного жителя на 8 млн рублей
Республиканской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении четырех уфимцев.
Как выяснило следствие, в марте 2016 годадве женщины-риелторы в Уфе решили взять в оборот мужчину-алкоголика. Он владел квартирой, которая осталась от матери, а также деньгами на банковских счетах. Риэлторы решили завладеть этим имуществом.
Злоумышленницы завладели паспортом потерпевшего и оформили фиктивный брак с третьей участницей преступной группы. Затем от имени новоиспеченного “супруга” оформили доверенности на совершение сделок по отчуждению имущества и снятие денежных средств в банке.
В период совершения сделок потерпевший скончался. Мнимая супруга, ставшая наследницей, присвоила 1 млн рублей с его банковских счетов и продала три его квартиры. Общая сумму “добычи” составила 8 млн рублей. Деньги злоумышленники разделили между собой.
Как выяснило следствие, одна из мошенниц была ранее судима за подобного рода аферы
На данный момент на имущество обвиняемых стоимостью 14 млн рублей наложен арест, а уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.