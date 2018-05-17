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В Башкирии «черные риелторы» обокрали местного жителя на 8 млн рублей
Сюжеты:
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V himkah poyman moshennik obirayushchiy pensionerov 117714

В Башкирии «черные риелторы» обокрали местного жителя на 8 млн рублей

Сегодня, 10:42ПроисшествияЗиля Аскерова
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