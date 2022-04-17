В Башкирии за сутки поступило три сообщения о подтоплении

Отмечается, что с момента начала периода весеннего паводка зафиксировано было 361 обращение. Также в ведомстве сообщают, что после начала половодья в республике было зафиксировано девять случаев затопления в пяти муниципальных образованиях. Затопленными оказались 45 домов, 97 придомовых территорий, семь участков дорог.