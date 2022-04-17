В Башкирии перевернулся автобус с 19 пассажирами

В Башкирии перевернулся автобус с 19 пассажирами
В Башкирии перевернулся автобус с 19 пассажирами
Вчера, 20:15ПроисшествияАзамат НуховФото: пресс-служба ГИБДД РБ
ДТП, в результате которого троим пассажирам понадобилась госпитализация, произошло сегодня в Аургазинском районе республики, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

Авария с пассажирским автобусом произошла сегодня на 82 км автодороги Уфа-Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Как сообщают в ведомстве, дорожный инцидент произошел 17 апреля около 18:30 вечера в Аургазинском районе. В результате аварии трое пассажиров автобуса получили различные травмы, на данный момент они госпитализированы. Всего в салоне находилось 19 пассажиров.

Отмечается, что одной из вероятных причин инцидента могло стать лопнувшее колесо. Вследствие неисправности водитель наехал на электроопору, а далее съехал в кювет.

Фото:Пресс-служба ГИБДД по РБ

Напомним, ранее Mkset сообщал, что в Башкирии под суд отправится водитель, по вине которого в ДТП погибли трое детей. Также под суд оправится и перевозчик, который по данным прокуратуры, занимался фальсификацией путевых листов.

Также ранее сообщалось о лобовом столкновении пассажирского автобуса и дорогостоящей иномарки. Сообщается, что в результате дорожного инцидента, пострадали дети.

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