В Башкирии перевернулся автобус с 19 пассажирами

Авария с пассажирским автобусом произошла сегодня на 82 км автодороги Уфа-Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Как сообщают в ведомстве, дорожный инцидент произошел 17 апреля около 18:30 вечера в Аургазинском районе. В результате аварии трое пассажиров автобуса получили различные травмы, на данный момент они госпитализированы. Всего в салоне находилось 19 пассажиров.
Отмечается, что одной из вероятных причин инцидента могло стать лопнувшее колесо. Вследствие неисправности водитель наехал на электроопору, а далее съехал в кювет.
Напомним, ранее Mkset сообщал, что в Башкирии под суд отправится водитель, по вине которого в ДТП погибли трое детей. Также под суд оправится и перевозчик, который по данным прокуратуры, занимался фальсификацией путевых листов.
Также ранее сообщалось о лобовом столкновении пассажирского автобуса и дорогостоящей иномарки. Сообщается, что в результате дорожного инцидента, пострадали дети.