В Башкирии найден бездыханным семимесячный ребёнок

Также ранее стало известно, что в Башкирии возбудят уголовное дело против женщины, которая кормила своего ребенка продуктами с истёкшим сроком годности. Отмечается, что женщина часто распивала алкоголь, а также сожительствовала с мужчиной, у которого диагностирован туберкулёз.