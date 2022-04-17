В Башкирии найден бездыханным семимесячный ребёнок

В Башкирии найден бездыханным семимесячный ребёнок
В Башкирии найден бездыханным семимесячный ребёнок
Вчера, 13:54ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Вечером 15 апреля родители малышка обнаружили, что у него не прощупывается пульс. Прибывшие медработники констатировали смерть, сообщает 17 апреля «Башинформ»

В городе Стерлитамаке родители обнаружили бездыханное тело своего семимесячного ребенка. Об этом сообщает «Башинформ».

Как сообщает информационное агентство, вечером 15 апреля у ребенка перестал прощупываться пульса. Родители незамедлительно обратились за помощью в экстренные службы. Увы, прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть малыша.

Предварительной причиной смерти ребенка называют врожденную двухстороннюю пневмонию средней степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Октябрьский трое детей получили ожоги после того, как искупались в бассейне. Как сообщили в СК республики, у детей также диагностировано отравление парами хлора.

Также ранее стало известно, что в Башкирии возбудят уголовное дело против женщины, которая кормила своего ребенка продуктами с истёкшим сроком годности. Отмечается, что женщина часто распивала алкоголь, а также сожительствовала с мужчиной, у которого диагностирован туберкулёз.

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