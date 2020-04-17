В Башкирии произошло возгорание на площадке огромного нефтехимического комплекса

Сегодня, 17 апреля, произошло серьезное ЧП на территории ООО «Газпром нефтехим Салават» в городе Салавате. Первые сообщения с фотографиями появились в социальных сетях. На фото отчетливо видно пламя на одном из резервуаров.

Сообщалось, что очевидцы слышали хлопок примерно в 10.09. После этого вспыхнул резервуар, в котором содержится предположительно мазут либо дорожное битумное сырье.

К месту пожара устремились пожарные автомобили с сиренами.

Как сообщили позднее в пресс-службе ООО «Газпром нефтехим Салават», на самом деле все произошло несколько иначе. Неприятный инцидент случился во время ремонтных работ на выведенном из эксплуатации резервуаре Р-20 в товарно-сырьевом цехе нефтеперерабатывающего завода компании. По официальной версии, там возникло задымление остаточных пирофорных отложений.

Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшедшего будет проведена проверка.