В Уфе пьяный водитель снес памятники на Северном кладбище

Сегодня, 17 апреля, серьезное ЧП произошло на Северном кладбище возле поселка Тимашево в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

Напомним, что сегодня – Радоница, Родительский день, когда родственники по церковным канонам могут навещать могилы своих близких на кладбищах. Так что даже несмотря на рабочий день, на кладбищах должно быть довольно многолюдно.

На опубликованных фотографиях видно, что водитель внедорожника не справился с управлением и снес памятники на нескольких могилах, а также ударил синюю «Лада-Калину».

Это происшествие вызвало широкий резонанс у пользователей соцсетей. В адрес виновника ДТП было высказано немало проклятий. Впрочем, были голоса и в его защиту.

- Почему все на него набросились? Наверняка, он на кладбище не счастье искать приехал. Да и пьяный не от счастья, а от горя. Кто то умер из близких - он запил. Так пьяным навещать и поехал. А на кладбище, может, еще и горе нахлынуло, вот на пьяную голову и уехал не туда. Конечно же, он виноват, но не из хулиганских намерений так вышло, - высказался Ашот Геваркян.

- Замечательное оправдание! А если он по пьяни кого-то собьет или другую, может, даже смертельную аварию устроит... Перед родственниками тоже так же оправдываться теперь можно? – возразили оппоненты.