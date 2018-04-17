В Башкирии три сотрудника колонии избили осужденного

Следователи следкома России по Башкирии завершили расследование по уголовному делу, согласно которому сотрудники колонии превысили свои должностные полномочия.

По версии следтвия, утром 14 мая 2017 года пьяный осужденный самодельным ножом нанес удары в живот дежурному помощнику начальника колонии. В этот момент они находились в промышленной зоне тюрьмы. Помощник получил тяжелые раны.

После этого три сотрудника колонии в подсобном помещении задержали осужденного и били его по пояснице и по стопам. Избитый был признан потерпевшим, но отказался давать показания. Несмотря на это, следователям удалось доказать причастность избивших его людей.