В Башкирии суд арестовал имущество главы Хайбуллинского района - СМИ

По версии следствия, глава района подписал договор с местным предпринимателем на ремонт дороги, в частности, на укладку асфальта. С подрядчиком при этом муниципалитет не рассчитался.

Правоохранители считают, что глава района прекрасно знал, что в бюджете района на ремонт дороги денег нет, но все-таки договор подписал. Другими словами, он обещал рассчитаться, зная, что не сделает это. А это уже как раз и похоже мошенничество.