В Башкирии суд арестовал имущество главы Хайбуллинского района - СМИ
Сегодня, 13:32ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay
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Чиновника подозревают в мошенничестве.
По версии следствия, глава района подписал договор с местным предпринимателем на ремонт дороги, в частности, на укладку асфальта. С подрядчиком при этом муниципалитет не рассчитался.
Правоохранители считают, что глава района прекрасно знал, что в бюджете района на ремонт дороги денег нет, но все-таки договор подписал. Другими словами, он обещал рассчитаться, зная, что не сделает это. А это уже как раз и похоже мошенничество.
«ГТРК-Башкортостан» сообщает со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что суд постановил наложить арест на имущество главы района, а именно на жилой дом с участком.
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