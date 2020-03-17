В Москве госпитализировали найденного рядом с погибшей матерью ребенка

Ребенка обнаружили только через два дня после смерти женщины, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что девочка была обнаружена сестрой погибшей в квартире по улице Партизанской. Ребенок был сильно ослаблен и сейчас находится в состоянии стресса.

На теле погибшей эксперты обнаружили множество гематом. По предварительной версии, ей нанес смертельные травмы сожитель. Он уже задержан.