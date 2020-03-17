В Москве госпитализировали найденного рядом с погибшей матерью ребенка
17 марта, 16:15ПроисшествияФото: flickr.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Годовалую девочку, найденную в московской квартире рядом с телом умершей матери, госпитализировали.
Ребенка обнаружили только через два дня после смерти женщины, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что девочка была обнаружена сестрой погибшей в квартире по улице Партизанской. Ребенок был сильно ослаблен и сейчас находится в состоянии стресса.
На теле погибшей эксперты обнаружили множество гематом. По предварительной версии, ей нанес смертельные травмы сожитель. Он уже задержан.
По факту случившегося ведется следствие. Родственница, обнаружившая погибшую, оформлять опеку над девочкой не планирует.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей