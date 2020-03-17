Спокойно, без паники: в Башкирии проверят электросирены

19 марта с 14.00 до 15.00 по всей Башкирии пройдет комплексная проверка системы централизованного оповещения. Об этом заранее предупредила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ.

Уточняется, что в проверке примут участие все электросирены, которые только есть в Башкирии. Одновременно пройдет передача предупреждения по каналам радио и телевидения.