Спокойно, без паники: в Башкирии проверят электросирены
17 марта, 14:37ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Комплексная проверка пройдет по всей республике.
19 марта с 14.00 до 15.00 по всей Башкирии пройдет комплексная проверка системы централизованного оповещения. Об этом заранее предупредила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ.
Уточняется, что в проверке примут участие все электросирены, которые только есть в Башкирии. Одновременно пройдет передача предупреждения по каналам радио и телевидения.
Чтобы не совсем напугать жителей региона, в сообщении будет указано, что проводится именно комплексная проверка технической готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
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