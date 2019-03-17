В Башкирии погиб дайвер при погружении на глубину в пещере Шульган-таш

При погружении в глубине в пещере Шульган-таш в Бурзянском районе Башкирии скончался 38-летний дайвер. По данным «Башинформ», мужчина погружался в глубину дважды: утром и вечером. После повторного погружения у дайвера начались проблемы со здоровьем, ему оказали медицинскую помощь, но спасти не удалось.

Информагентство сообщает, что сотрудники МЧС по Башкирии знали о планируемых погружениях. Группа дайверов приехала из Москвы и Екатеринбурга с целью изучения одной из самых больших европейских пещер. Ранее они занимались исследованием подводных ходов пещеры Сакаска.