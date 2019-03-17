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Бойня в Шиесе: пострадавшего от экоактивистов рабочего лечат в Архангельске
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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Бойня в Шиесе: пострадавшего от экоактивистов рабочего лечат в Архангельске

Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: region29.ru
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