Бойня в Шиесе: пострадавшего от экоактивистов рабочего лечат в Архангельске

Конфликт сторон не утихает уже несколько месяцев и в очередной раз он получил продолжение. Это произошло в тот момент, когда строители из-за простоя приняли решение добраться до дома в республику Коми. Причиной простоя стали опять же активисты, заблокировавшие стройплощадку, из-за чего сотрудникам не доставляли необходимые материалы и топливо.

На большегрузных автомобилях Scania и экскаваторе люди колонной двинулись в сторону дома, но сделать этого им не удалось. Причиной стало перекрытие проезжей части "экологами". Последние разместили на дороге вагончик, закрыв проезд для любого вида транспорта.

Рабочие, желая попасть домой, ковшом отодвинули вагончик в другую сторону. Эти действия привели к драке.

Активисты стали агрессивными, они кидались под гусеницы и достали из кабины экс-пограничника Алексея Козлова, который в тот момент сидел за рулем. Его несколько раз ударили о транспорт, после чего долгое время наносили удары руками и ногами. Теперь у пострадавшего есть подозрения на перелом позвоночника, травму живота и подкапсульный разрыв селезенки. На лице мужчины появились огромные гематомы.

Пострадавший работник «Технопарка» был в срочном порядке госпитализирован в больницу Архангельска, пишет News29. Коллеги опасаются за жизнь Козлова. Врачам необходимо для начала исключить подозрение на перелом позвоночника. Сейчас мужчина находится в отделении хирургии.

В подрядной организации, которая занимается работами на объекте пояснили, что это далеко не первый случай жесткого противостояния в Шиесе. Протестующие блокируют деятельность на площадке. Доходит до обрезания линий электропередач и прокалыванию колес техники.